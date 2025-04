Dado Dolabella cita Piovani e diz que mulheres 'têm vantagem na Justiça'

Ele afirmou ser um cenário "complicado" para o homem porque a mulher "tem vantagem não só na justiça" e citou o exemplo de quando foi preso, em 2018, por dívida de pensão alimentícia. "Quando lá atrás fui preso por causa da pensão, hoje (isso) é um problema no Brasil… Quando o homem, o pai, entra com um pedido revisional da pensão, existe morosidade na Justiça, que dura anos para ser julgado na questão do alimento. Existe a vara da execução, que vai mais rápido… Aí quando a mulher entra com pedido de execução de sentença, porque não quer receber o valor previamente estipulado na Justiça, a prisão vai mais rápido do que a revisão. É injusto, mesmo eu comprovando tudo (a condição financeira da época). Foi o que acarretou na minha prisão".

Dado Dolabella e Luana Piovani namoraram de 2006 a 2008, quando a atriz o acusou de violência doméstica. Na época, ela conseguiu medida protetiva que impedia o ator de se aproximar dela.

Dado chegou a ser condenado em primeira e em segunda instância com base na Lei Maria da Penha. No entanto, a Justiça do Rio de Janeiro anulou as sentenças ao acolher a defesa do famoso de que o caso não estaria amparado na Lei Maria da Penha porque a relação dos dois na época da agressão não era "domiciliar" nem "familiar". Em 2017, o caso foi julgado como extinto.

Apesar de ter a condenação anulada, Dado já pediu desculpas publicamente a Piovani por tê-la agredido. Em 2021, ele justificou a agressão ao fato de ter "perdido a cabeça" e afirmou se "envergonhar" do episódio. "Luana, sinto muito! Me perdoe! Eu te amo! Sou grato! Muita paz na sua caminhada", disse ela na época.