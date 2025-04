Vassourada em Fátima? Atriz que faz Lucimar expõe rivalidade em 'Vale Tudo'

Estou ansiosíssima pelo momento da maionese, com certeza! Eu venho da escola do humor, me dá uma cena de completo absurdo que vou amar fazer!

No remake, Lucimar e Maria de Fátima já se conheceram e se estranharam quando a vilã confrontou a mãe, Raquel (Taís Araújo). Na primeira versão, as duas personagens têm vários embates, alguns deles renderam memes e cortes de cenas que podem ser vistos até hoje nas redes sociais.

Já gravei algumas cenas de embate com Maria de Fátima, é hilário o que ela diz pra Fátima, porque com certeza ela é o coro da novela, ela representa muita gente e me sinto com essa responsabilidade maravilhosa, quem não gostaria de dar uma vassourada numa vilã?

Pela primeira vez trabalhando em um remake, a atriz conta como tenta homenagear o que foi construído por Maria Gladys. "Assisti [a versão original], mas não vi tudo. Confesso que eu estava muito ansiosa por todo o processo, pela comparação que eu mesma estava fazendo e também pela possibilidade de absorver muito do que foi construído e de alguma forma isso influenciar na minha criação a ponto de eu não dar espaço para o que poderia vir somente através do texto e da minha pesquisa. Mas assisti, e a criação da Maria Gladys está comigo, onde posso homenagear o que ela fez brilhantemente".

Inclusive, Ingrid recebeu um recado de Maria Gladys através de sua mãe. "Minha mãe encontrou Gladys e conversaram brevemente. Eu estava gravando no momento em que elas se encontraram. Mas ela foi supergentil, me parabenizou, desejou boa sorte e disse que as novas gerações tem mais é que vir mesmo, não há o que criticar a partir disso, eu achei gentil da parte dela".