Yasmin Santos comenta mudanças corporais após cirurgia bariátrica

Yasmin Santos contou as mudanças no seu estilo de vida após realizar uma cirurgia bariátrica há pouco mais de um ano.

O que aconteceu

A cantora revelou que a cirurgia, que remove parte do estômago, ajudou ela a perder 62 quilos. "É um procedimento que é menos invasivo, então sem cortes, só furinhos. Eu eliminei 62 quilos. Pesava 120, estou com 58 agora. Uma mudança muito absurda, mas eu me sinto muito feliz", disse ela em uma entrevias ao Conceito Sertanejo.

Segundo a artista, o procedimento mudou radicalmente seu estilo de vida, ajudou em sua profissão e melhorou a sua autoestima. "A qualidade de vida e a disposição para show e para viver é outra coisa. É claro que a questão estética é importante. Eu fiz totalmente por saúde, mas você vai vendo o seu corpo mudando, também vai gostando do que vê. Então é uma junção das duas coisas. Mas, com certeza, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida", completou.