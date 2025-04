Viúvo de Gilberto Braga posta foto de casamento: 'Dia tão importante'

Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil mostra detalhes de casamento com Cristhian Vieira.

O que aconteceu

Em seu Instagram, divulgou um registro inédito da cerimônia de casamento. "Foi uma alegria ter compartilhado um dia tão importante e especial para nós com todos vocês", ressaltou na legenda.

Os dois se casaram no dia 5 de abril. Conforme o jornal Extra, a cerimônia teve 120 convidados e aconteceu no apartamento em que Edgar Moura Brasil vivia com o autor da novela "Vale Tudo", na Zona Sul do Rio.