Vinícius ou Maike? Brothers disputam votos na Enquete UOL; veja parcial

O 15º paredão do Big Brother Brasil ganhou intensidade nas últimas horas e trouxe um sinal de alerta para Vinicius. Ele enfrenta a disputa ao lado de Maike e Renata, que também estão na berlinda, buscando a preferência do público para permanecer no reality da TV Globo.

O que diz a enquete do UOL

Vinicius registrou um aumento significativo na porcentagem de votos. Caso a enquete fosse encerrada às 18h50 (horário de Brasília), ele seria o eliminado, com 52,88% dos votos.