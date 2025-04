Thaila Ayala diz que se apaixonou perdidamente por Renato Góes após sexo

A atriz contou que sua reação após o sexo foi fugir do hotel. "Não falei nada, mas olhei para ele e senti, fiquei muito confusa com aquilo, falei 'ferrou'. Aí ele entrou no banheiro e eu coloquei uma roupa, desci descalça pela escada de serviço [do hotel]. Eu fugi pela escada de serviço porque se eu fosse pelo elevador ele iria me pegar caso o elevador demorasse para chegar. Ele abriu a porta, falou 'Thaila, Thaila', aí eu parei na escada para ele não ouvir, ele fechou a porta e eu fugi desesperada, porque nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Tinha acabado de conhecer aquele garoto, o que era aquilo, eu estava há anos sem me apaixonar, e aí do nada isso aconteceu".

Depois desse episódio no hotel, eles passaram cerca de seis meses mantendo alguns encontros, mas ela morava fora do país na época. "Um dia ele virou para mim e falou: 'legal, mas eu não namoro à distância'. Falei: 'tá bom'. Fechei meu apartamento e vim embora para o Brasil. No mesmo ano em que eu voltei ele me pediu em casamento, quase um ano depois a gente casou e temos dois filhos".

Thaila Ayala e Renato Góes oficializaram a união em 2019. Eles são pais de Francisco, 3, e Tereza, 1.