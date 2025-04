Suzy Rêgo sobre mudar de vida ao sair do manequim 48 para 38: 'Outro nível'

Suzy Rêgo, que foi vice-Miss Brasil 1984, afirmou que percebeu melhora em todas áreas da vida: "Minha performance física está melhor, tenho mais disposição para o trabalho, um sono de qualidade, memória mais apurada e ótimo humor. Meu desempenho nos treinos, nas atividades profissionais e na vida social alcançou outro nível. De forma geral, estou muito mais forte, ativa, animada e me sentindo poderosa. Um verdadeiro colosso, e sem modéstia".

@suzy.rego Sou extremamente grata à todas as pessoas incentivadoras, pessoas generosas e altruístas que compartilham suas conquistas, suas superações e seus bons hábitos. . . Por isso, também compartilho incentivo, entusiasmo e força! . . Unidos somos sempre mais fortes! . Vamos! Bora! Pra cima! . PRA CIMA!!! 🧚‍♀️💪🏼🧚‍♀️💪🏼🧚‍♀️💪🏼🧚‍♀️💪🏼🧚‍♀️💪🏼🧚‍♀️💪🏼 @byoumodafitness ♬ Physical Up - shimtone

Em breve ela volta às telinhas com a reexibição de "A Viagem" no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo: "'A viagem' só me traz lembranças maravilhosas. As mais marcantes são da convivência incrível com o elenco, que foi uma verdadeira bênção para mim. Aprendi muito com meus colegas".

No momento ela está em cartaz na peça "Uma ideial genial", dirigida por Alexandre Reinecke — sua última novela foi "Todas as Flores", de 2022. Estão com Suzy no palco nomes como Ary França e Zezeh Barbosa: "A repercussão [da peça] tem sido extraordinária, e o espetáculo já está confirmado para apresentações em várias cidades de São Paulo e outras capitais".