Só falta Tigrinho! Maria de Fátima, de Vale Tudo, é a 'it girl' do momento

A versão de Bella Campos de Maria de Fátima, uma das protagonistas de "Vale Tudo", tem dado o que falar. Para o remake atualizado da novela, a personagem persegue uma vida como influenciadora digital, com direito a um perfil no Instagram sendo atualizado em tempo real. A equipe de Splash Show analisa a forma como a TV Globo tem usado ela para se comunicar com o público.

Nesta semana, Maria de Fátima tem um embate direto com a mãe, Raquel, interpretada por Taís Araújo, após ela ter lhe abandonado para seguir o sonho de virar uma influenciadora digital. Para Leão Lobo, Taís também tem sido um dos grandes destaques na trama, com uma atuação emocionante.

Filipe Pavão, repórter de Splash, reforça que Bella Campos tem se mostrado uma boa escolha para o papel de Maria de Fátima, mesmo em cenas em que precisa trabalhar junto a nomes já consagrados da teledramaturgia brasileira. A personagem também tem conseguido cativar o público pela semelhança com a vida que outras blogueiras mantêm no mundo real. Só falta ela vender "Jogo do Tigrinho".