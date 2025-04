Ao vivo, repórter da Globo 'bate de frente' com segurança em hospital no DF

Apesar da tentativa de interrupção, o jornalista manteve a transmissão e rebateu a abordagem. "Eu entrei justamente porque uma outra vigilante veio impedir a imprensa de abordar uma paciente e gravar aqui fora. Então, eu entrei para mostrar que ela tem que cuidar do patrimônio, e não do repórter e da paciente. Quem cuida da paciente é o médico", disse. O repórter ainda finalizou. "Obrigado pela atenção, pelo menos para me ouvir".

Jantar às 8h da manhã?! Repórter da Globo é barrado por vigilante ao tentar entrar em hospital, e rebate ao vivo



