Rafael Cardoso pode culpar a Justiça por 'demora' em ver os filhos? Entenda

Mais uma vez Rafael Cardoso, 39, culpou a "morosidade da Justiça" por estar há mais de um ano sem ver presencialmente seus dois filhos com Mari Bridi - de quem se separou em 2022 - Aurora, 10, e Valentim, 6.

O que aconteceu

Recentemente, o ator compartilhou momentos fofos com sua caçula, Helena, da relação com a ex Carol Ferraz. Em seu perfil no Instagram, ele postou fotos brincando de pintura com a criança e simulou um selinho na filha.

Na legenda, Rafael falou do amor pela menina. "Amor e mais amor! Agradeço todos os dias a oportunidade de poder viver esta alegria, de poder acompanhar cada momento. Viva todos os papais e todas as mamães".