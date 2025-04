Quem é Tay Saad, esposa da atriz Lúcia Veríssimo há 12 anos?

De perfil discreto, Tay Saad mantém sua página no Instagram privada e possui pouco mais de mil seguidores. Em uma imagem publicada em conjunto com Lúcia ela aparece ao lado da esposa e do filho mais novo da atriz, Pedro. "Jantar em família", dizia legenda da foto de maio de 2024.





Juntas há 12 anos, Tay e Lúcia vivem em cidades diferentes. A atriz se divide entre sua fazenda no interior de Minas Gerais e temporadas no exterior. Isso faz com que as duas passem longos períodos longe uma da outra.

Vivemos em cidades diferentes, mas vivíamos em países diferentes, às vezes em continentes diferentes. Claro, [a gente] se fala todo dia, se vê a cada dois, três meses. Agora, eu não via há três meses, e eu não penso: 'Ah, eu estou com saudade'.

Lúcia Veríssimo no podcast Tantos Tempos

O relacionamento das duas ganhou repercussão em 2015. Na ocasião, Lúcia fez um desabafo no Facebook e falou sobre preconceito. "Achava que chegaria nos dias de hoje, com a idade que eu tenho, e viveria num mundo menos careta. Mas tem muita hipocrisia. É um retrocesso absurdo o que estamos vendo. Isso é assustador. Tem muita hipocrisia e retrocesso. O país está afundado na ignorância".