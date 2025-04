Amigo de Liam Payne desiste de processo por difamação contra pai do cantor

Roger Nores, amigo próximo do falecido cantor Liam Payne, retirou o processo por difamação que havia movido contra Geoff Payne, pai de Liam. A informação é da TMZ, imprensa americana.

O que aconteceu

Nores entrou com os documentos legais para encerrar o processo. Apesar disso, há possibilidade de reabertura no futuro, caso queira. Roger Nores afirmou que tomou essa decisão por estar cansado e desejar focar em atividades mais produtivas, além de não querer mais conflitos.

O processo foi iniciado em janeiro. O amigo de Liam Payne, que inclusive estava com o cantor no dia de sua morte, em Buenos Aires, afirmou que Geoff havia feito difamações contra ele. O pai teria sugerido que Nores era responsável por cuidar de Liam no momento de sua morte, uma afirmação que ele negou veementemente.