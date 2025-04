Primo de Maike opina sobre possível namoro à distância: 'Não vai ser fácil'

Ao descrever o jogador como uma pessoa "incrível, solidária e gentil", Brandonn se mostrou feliz de Renata reconhecer esse lado e o Brasil também. "A Renata até falou na dinâmica da Delícia que o Maike foi muito parceiro dela, principalmente quando ela perdeu a Eva. Que ele foi um afago nas horas difíceis".

Desde que o Gabriel saiu não vejo meu primo tão bem no jogo. Ela também está sendo um apoio pra ele lá dentro. Então, só posso torcer pra que continue assim

Questionado se ele acredita que a relação dos participantes pode continuar fora do confinamento, o nadador avaliou que poderá ser difícil caso exista uma distância geográfica entre eles. "Eu vejo uma possibilidade de relacionamento aqui fora. Tudo vai depender de como as coisas serão depois do BBB, já que ela é do Ceará e ele de São Paulo".

O Maike é do tipo que gosta de ficar grudado, um relacionamento à distância não vai ser muito fácil. Ele quer ter a pessoa na vida dele, participar do dia a dia, conviver com a família, conhecer os amigos. Então, por isso eu acho que o maior empecilho no futuro possa ser a distância. Tirando isso, acho que eles têm muita sintonia, parceria e carinho. Vamos ver o que o futuro reserva pra eles.

