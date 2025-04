Paolla Oliveira mostra fotos que nunca teve coragem de postar: 'guardadas'

A atriz revelou que costumava pedir opiniões, revisar repetidamente as imagens e sempre encontrava algum "defeitinho" que a fazia desistir do post. "Pedia opinião, analisava 10 vezes, arrumava um defeito aqui, outro ali. No final, ficavam todas guardadas."

Ainda no story, Paolla incentivou seus seguidores a fazerem o mesmo. A atriz pediu que eles postassem fotos que nunca foram publicadas por insegurança. A artista mencionou uma pesquisa de uma marca de desodorantes que apontou que oito em cada 10 mulheres brasileiras tiram até 50 fotos para encontrar um clique ideal. "Bora fazer esse exercício e postar a primeira foto? Aquela mais espontânea e sem a pressão pela perfeição?", propôs a atriz.