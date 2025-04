Pai diz que faltou estratégia a João Gabriel e que álcool 'queimou' gêmeos

Fábio Luiz de Castro, pai de João Gabriel, avaliou hoje no Encontro com Patrícia Poeta (Globo) a trajetória do filho no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Segundo Fábio, foi a "falta de estratégia" dos gêmeos que levou João Gabriel à eliminação ontem. "Eles indicaram os adversários mais fortes ao Paredão junto com ele. Tiveram duas chances de indicar uma pessoa menos forte, com menos estrutura financeira", avaliou.