Mickey Rourke reaparece em BBB britânico e higiene chama atenção do público

O comportamento do ator também gerou controvérsias fora do reality. Durante a noite de estreia do programa, Rourke teve uma interação considerada inapropriada com a apresentadora AJ Odudu, o que resultou em 89 reclamações formais de telespectadores à Ofcom, entidade reguladora de comunicações no Reino Unido. Na ocasião, ele puxou Odudu para perto e comentou sobre sua roupa, deixando-a visivelmente desconfortável.

Mickey Rourke em reality show britânico Imagem: Reprodução/ITV1

Dentro do confinamento, Rourke também demonstrou dificuldades em acompanhar as dinâmicas do programa. Durante uma atividade, ele aparentou confusão ao tentar lembrar os nomes dos colegas e compreender as regras do jogo, o que levantou preocupações entre os fãs sobre seu bem-estar e adaptação ao ambiente.

A participação de Mickey Rourke no "Celebrity Big Brother" tem gerado uma mistura de reações. Seja desde nostalgia por sua carreira cinematográfica até debates sobre seu comportamento atual e seu estado de saúde.