O que são os Legendários, grupo misterioso com Eliezer e Thiago Nigro

As atividades são secretas. Viih Tube contou no Instagram que, enquanto Eliezer fazia a trilha, chegou a passar mal: "Foram 3 dias ansiosa, sem conseguir falar com ele, sem saber como estava, passei até mal de ansiedade e parei no hospital. Sinto como se eu sentisse tudo que ele sentiu, somos uma só carne".

Famosos brasileiros já participaram do movimento. Além de Eliezer, nomes como Thiago Nigro, Pablo Marçal e Neymar pai fizeram a trilha.

Em janeiro, um homem morreu enquanto fazia a trilha em Mato Grosso do Sul. O administrador de empresas Fábio Adriano Machado Cherini, de 44 anos, morreu após ter uma parada cardíaca no acampamento dos Legendários. O grupo era acompanhado por uma equipe médica, cujo socorrista disse que Fábio apresentou confusão mental, mas que sinais vitais estavam normais.

Eliezer decidiu participar da atividade após se converter ao cristianismo. No Instagram, ele contou que sua relação com a religião se aprofundou após o filho, Ravi, ficar 19 dias internado no fim de 2024: "Aceitei Jesus em um domingo, Ravi teve alta 4 dias depois. Na minha oração, eu supliquei para Deus salvar meu Filho e disse que "em troca" eu faria TUDO o que Ele pedisse. E eu estou aqui fazendo, buscando está mais próximo Dele, vivendo sob a graça Dele".