Justiça suspende processo travado entre Emicida e Fióti e determina sigilo

Magistrado também determinou que o processo seja colocado em sigilo por envolver a intimidade dos irmãos, que são pessoas públicas. "Tendo em vista que, mesmo se cuidando de litígio societário, atinge a esfera íntima dos sócios, pessoas públicas, atraindo, consequentemente, a atenção da mídia, defiro o segredo de Justiça".

Na semana passada, Nunes havia negado o pedido de sigilo no processo. Na ocasião, o juiz alegou que, por se tratar de uma disputa societária, não havia necessidade de resguardar a intimidade das partes.

Entenda o caso

A desavença entre os irmãos tornou-se pública em 28 de março, quando Emicida anunciou o término da parceria com Fióti. "Eu acredito que a gente construiu coisas muito relevantes, mas chegou o momento que isso se esgotou", disse o rapper.

Ao Fantástico, Fióti negou as acusações de Emicida de que ele realizou saques indevidos e sem comunicação, num montante que chega a R$ 6 milhões, da Laboratório. A acusação do rapper contra o irmão foi apresentada como defesa em um processo no qual Fióti tenta impedir que Emicida tenha controle exclusivo sobre a empresa que eles fundaram juntas e que, até o final do ano passado, administravam em parceria.