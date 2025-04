João Gabriel diz que 'se exaltou' em brigas com Aline: 'Me sinto mal'

Ele afirmou que ainda está assimilando sua eliminação. "Eu não entendi nada [do berimbau]. Fui entender na conversa com o Gil e a Ceci", disse.

Ele ainda afirmou que "é mais fácil fugir de um boi" do que estar confinado no BBB, e disse que não gostou de ter "exaltado os ânimos" em uma discussão com Aline. "Ela fala afrontando. Eu me sinto mal de discutir com as pessoas (...) Mas o jogo pediu", disse.

Na dinâmica do "pódio do desamor", João Gabriel ainda elegeu Diego Hypolitos como seu principal rival atualmente no jogo, seguido de Guilherme e Vitória Strada. "Acho Diego um cara planta ali dentro. Eu entrei pro BBB pra jogar, e Diego corre dos embates".

