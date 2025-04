Gigi é humilhado por personagem mais inesperado de 'Volta por Cima'

Gigi decide ir até o apartamento do irmão falar com a melhor amiga, mas é barrado por Zezito. "A ordem do patrão é não deixar ninguém subir", afirma o capanga.

O namorado de Bernardo (Bruno Fagundes) tenta ligar para Gerson, mas também não é atendido. "Agora sai", exige Zezito, expulsando Gigi do local.

Zezito (Roberto Rowntree) é um dos capangas de Gerson (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Instagram

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.