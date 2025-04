Após casamento, Franciny Ehlke revela mansão onde vive com bilionário

A propriedade já conta com diversas comodidades, como salão de jogos, sala de jantar, piscina, sauna e um lago particular. Na área interna, a sala de estar possui uma lareira e a influenciadora aproveitou para contar que a mansão serviu como locação para as gravações do longa "Evidências do Amor", estrelado por Sandy e Fabio Porchat.

A casa ainda dispõe de outros espaços. Brinquedoteca, cozinha espaçosa com três geladeiras, copa, despensa e, no andar superior, oito quartos, alguns com suítes e várias camas para acomodar hóspedes.

Franciny e Tony se conheceram em junho de 2024, quando ele foi apresentado como potencial investidor para as empresas dela. O relacionamento evoluiu rapidamente. Começaram a namorar em novembro do mesmo ano, oficializaram o namoro em janeiro de 2025, ficaram noivos em fevereiro e se casaram em março, em uma cerimônia em Las Vegas.

Tony Maleh é um empresário com investimentos no setor de saúde e tecnologia desde 2014, com faturamento estimado em R$ 1,6 bilhão. Ele é filho da Miss Brasil 1984, Ana Elisa Flores, e tem um filho de quase 3 anos de um casamento anterior com a corretora de imóveis de luxo e ex-atleta profissional de vôlei, Renata Maggioni.

Um helicóptero. Recentemente, Tony presenteou Franciny com um helicóptero personalizado, reforçando o estilo de vida luxuoso do casal.