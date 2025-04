Ex-assessora acusa Davi Brito de mentir sobre gravidez da namorada: 'Farsa'

A ex-assessora conta que trabalhou nas redes sociais de Davi durante sua participação no reality show da Globo. Apesar disso, Elizângela não faz mais parte do gerenciamento das contas de Davi Britto na internet. A moça também afirmou que não mantém contato como ex-brother, além de descrever a família de Davi como "trapaceiros, trambiqueiros e enrolados".

Logo após anunciar que será pai, Davi Brito voltou às redes para revelar que sua namorada, Adriana, havia decidido dar um tempo. "Ela quer ficar sozinha, quer um tempo, quer respirar", contou o baiano.

Além do afastamento, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais. O unfollow mútuo no Instagram aconteceu nesta quarta-feira (9).

Davi Brito acumula dívidas. Segundo publicação do mesmo portal, os valores totalizam aproximadamente R$ 64 mil, principalmente relacionadas a prejuízos financeiros reconhecidos por instituições bancárias. O baiano ainda enfrenta problemas com um condomínio, localizado em Salvador (BA), que moveu uma ação judicial contra ele pedindo o pagamento de contas de condomínio do ano de 2023, revelou o site.

Davi Brito ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações de sua ex-assessora e apagou a live em que anunciou que seria pai. O baiano também não comentou sobre as alegações de dívidas.