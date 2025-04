Genro e sogra no topo: Delma e Guilherme são última dupla completa no BBB

Coincidentemente, os dois também foram a última dupla a entrar no programa, completando o elenco pelo voto do público.

Completam o Top 8: Vitória Strada (que fazia dupla com Mateus), Maike (que fazia dupla com Gabriel), Renata (que fazia dupla com Eva), Vinícius (que fazia dupla com Aline), João Pedro (que fazia dupla com João Gabriel) e Diego Hypolito (que fazia dupla com Daniele).

O BBB 25 teve uma primeira fase, onde toda a competição foi disputada em duplas, incluindo as eliminações. A partir do terceiro Paredão do jogo, o programa passou a eliminar membros individualmente.

