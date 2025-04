Cristiana Oliveira lembra de treta nos bastidores de 'Quatro por Quatro'

Cristiana Oliveira, 61, relembra conflito em "Quatro por Quatro", da TV Globo, e fala de química em cena.

O que aconteceu

A atriz revelou uma treta entre Betty Lago e Elizabeth Savalla nos bastidores da novela de 1994. "Rolava um quiprocó com as duas 'Beths'. As duas tiveram mesmo um probleminha na época da novela. Eu mesma tive um problema com a Betty, mas foi muito rápido. Comigo é assim, eu resolvo logo. No final, a gente se adorava e vivia conversando", disse em entrevista ao canal Se Lig, no YouTube.

A famosa lembrou da química que teve com Humberto Martins e Marcos Winter. "Eu tive uma química absurda com o Marcos Winter em 'Pantanal', mas não tive a mesma química em 'Corpo dourado'. Ninguém torcia pelo casal", confessou.