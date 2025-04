Chico: Maike representa perigo real para vitória de Renata no BBB 25

O voto é para sair, o voto é pelo ranço. E quem tem gerado mais ranço nas pessoas? O Maike, que era até então uma planta que não fazia muita coisa e agora está num relacionamento com a Renata; ou o Vinicius, que apareceu mais em embates (?) E isso provoca mais ranços

Bárbara Saryne

No entanto, Chico acredita que quem deveria deixar de fato o reality é Maike. Para o apresentador do UOL, o paulista coloca em risco o favoritismo de Renata, e pode até custar a vitória do programa para a bailarina.

Eu acho oque hoje o Maike é o maior desafio da Renata para chegar na final. Eu não duvido que num último momento o Maike chegue mais longe que a Renata

Chico Barney

