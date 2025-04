Anitta apoia demarcar terras indígenas em campanha: 'Floresta em pé é vida'

O alerta de Anitta continua com as consequências provocadas pelo não cuidado da floresta — e não demarcação das terras: "Depois o preço explode no mercado e a conta vai chegar para todo mundo, inclusive você. As terras indígenas mantêm as florestas em pé, a chuva caindo e a economia girando. Tudo isso sem destruir nada".

A campanha "Brasil Indígenas, Terra Demarcada" pela demarcação de terras indígenas no Brasil conta com outros famosos como Juliette, Glória Pires, Djavan, Marcos Palmeira, Dira Paes, Xamã e Klebber Toledo.

No vídeo, Anitta também aparece usando uma das camisetas da campanha e enumera fatos que levam à reflexão: "80% das terras do agro no Brasil dependem das chuvas que vêm das Terras Indígenas. (...) Demarcação já! Porque floresta em pé é vida pra todo mundo".





Mobilização é liderada pela Mídia Indígena, Apip (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), Anmiga (Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade) e o ISA (Instituto Socioambiental).