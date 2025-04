Provas do Anjo, beijo e tretas: Relembre a trajetória de João Gabriel

Eliminado hoje, João Gabriel, foi o 16ª participante a deixar o BBB 25 (Globo). Relembre a trajetória do gêmeo:

Vitórias seguidas e treta com Aline

João Gabriel entrou no BBB como irmão de João Pedro. Ambos são salva-vidas de rodeios e alegaram estar "solteiros", embora João Gabriel tenha dito dentro da casa do BBB que "tem mulher". Eles já tentaram carreira no sertanejo —que não deu certo—, e João Gabriel chegou a vencer um reality virtual do influenciador Jacques Vanier.