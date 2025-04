Poliana em 'Vale Tudo' de 1988, ator enfrentou doença sem cura e silenciosa

Além de não ter cura, a DPOC é considerada uma doença silenciosa. Segundo dados da Fundepoc (Fundação Argentina especializada em DPOC), cerca de 80% dos portadores não sabem que têm a doença. O sintoma principal, a redução persistente do fluxo de ar, acaba sendo ignoradç, causando piora no problema com o tempo a ponto de levar à morte.

O ator Pedro Paulo Rangel Imagem: TV Globo

Cigarro é o principal fator de risco. Pedro Paulo Rangel foi fumante até 1998, quatro anos antes de ser diagnosticado com DPOC. A exposição prolongada à fumaça do tabaco, seja por meio do fumo ativo ou passivo, é a principal causa da doença.

Ator morreu em 2022, aos 74 anos, após ser internado com quadro grave da doença. Nesse mesmo ano fez seu último trabalho na TV, uma participação na série "Independências", da TV Cultura.