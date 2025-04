Veja como é a cobertura que Nelson Rubens perdeu por conta de dívidas

Nelson Rubens perde cobertura no litoral de São Paulo por conta de dívidas Imagem: Reprodução

Em dezembro do ano passado, o apresentador declarou à Justiça, em outro processo, que passa por dificuldades financeiras e que "sobrevive com o auxílio do filho", que lhe deposita R$ 3.500,00 por mês. A declaração foi dada em uma ação na qual foram bloqueados R$ 3.689,00 de sua conta bancária em razão de uma dívida com um mecânico.