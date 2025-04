Matias ressurge para mudar a vida de mulher importante de 'Volta por Cima'

Ainda no mesmo capítulo: Chico ajuda Madalena. Violeta recusa a proposta de Marco. Gigi prepara uma surpresa para Rodolfo e Belisa. Cacá discute com Chico. Madalena conta sobre o encontro com Cacá para Jão.

Gigi e Bernardo se aproximam em um karaokê. Osmar se apavora ao saber que Violeta esteve com Marco. Rodolfo e Belisa ficam juntos. Caçapa conta para Gerson que foi Osmar quem o denunciou para a polícia.

Nando destrata Silvia e Miranda. Joyce e Sebastian se envolvem. Jô estranha o comportamento de Cacá. Gerson surpreende Roxelle. Madalena recebe uma encomenda que a deixa apavorada.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.