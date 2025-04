Leo Dias recebe alta hospitalar após internação por pneumonia

O jornalista Leo Dias recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (8), após passar alguns dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em São Paulo, para tratar um quadro de pneumonia. A recuperação foi bem-sucedida e ele segue para casa, em Pernambuco.

O que houve

Nas redes sociais, Leo compartilhou uma mensagem de agradecimento especial à médica responsável pelo seu tratamento. "Dra. Ludhmila tem aquilo de mais precioso em um verdadeiro médico: o espírito humanitário. Seu propósito é, de fato, salvar vidas e levar a medicina a quem não a tem. Principalmente num país como o nosso", escreveu o jornalista.

Em seu relato, Leo ainda revelou que, um dia antes de receber alta, a médica estava em uma aldeia indígena, em Tocantins. "Ela me mostrava as imagens do atendimento ao povo indígena como uma doutora recém-formada, pronta para desbravar o mundo com seu conhecimento", completou.