Leão Lobo: Record só subiu audiência por fracasso do SBT

A Record tem registrado um índice maior de audiência nos últimos dias, mas esse alcance não é um mérito exclusivo da emissora, afirmou Leão Lobono Splash Show.

O colunista do UOL reforçou que o canal tem ocupado a vice-liderança de audiência no país, ficando atrás apenas da Globo em diversos horários. No entanto, ele acredita que a Record não fez "grandes coisas" para conseguir chegar nessa posição, e a queda de público do SBT contribuiu para o resultado.

Para Leão, as mudanças que o SBT passou nos últimos meses, especialmente após a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024, motivaram essa queda. Em alguns momentos, a emissora fica em quarto ou quinto lugar em audiência.