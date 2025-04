Juliano é humilhado e chamado de 'burro' pela pessoa que menos imagina

Maristela rebate Juliano. "Sim, você herdou vinte e cinco por cento do seu pai, cedeu dez pra Zélia, ficou com quinze. Acha que mesmo tem algum poder de decisão com isso?", questiona ela.

O pai de Bia (Maisa) garante que irá fazer uma aliança com Zélia (Letícia Colin) contra a ricaça. "Tá vendo como é burro? Não sabe nem fazer conta. Você herdou vinte e cinco por cento do seu pai, dez você cedeu pra Zélia, eu cedi 10 pra Zélia, vocês dois juntos têm 35 por cento. Não são páreo para os meus sessenta e cinco! Quem manda sou eu!", grita a vilã.

Ela continua expulsando Juliano da presidência sem dor no coração. "Está fora da presidência! Se depender de mim, só volta quando eu morrer", ordena.

Por fim, Maristela ainda exige que o marido de Clarice (Carol Castro) devolva o dinheiro que roubou. "Ah, e aquele dinheirinho que você desviou e colocou na conta que abriu no nome verdadeiro da Clarice, tem 24 horas pra depositar de volta na minha. Ou leva outra surra de cinto", ameaça.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.