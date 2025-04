'Garota do Momento': Beto invade mansão à procura de objeto misterioso

No capítulo de quarta-feira (9), da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela ameaça Juliano. Zélia se surpreende com a notícia do rebaixamento de Juliano na empresa.

Basílio descobre que Maristela roubou o dossiê contra Juliano. Sérgio pede Jacira em namoro. Raimundo, Ronaldo e Beto se apoiam em suas decepções amorosas.

Tavinho convida Lígia para sair. Zélia se aproxima de Juliano e oferece aliança com ele. Érico garante que vencerá a infecção de Carlito.