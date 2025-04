Fefito deixa a RedeTV! após três anos de TV Fama e suposto desentendimento

Fernando Oliveira, conhecido pelo público como Fefito, encerrou sua participação no "TV Fama", da RedeTV!, nesta terça-feira (8).

O que aconteceu

Em seu Instagram, o jornalista fez sua despedida. Ele disse que trabalhar na RedeTV! sempre foi um sonho antigo, já que era "um assíduo espectador da Manchete". Segundo Fefito, foram anos negociando até ir para o TV Fama".