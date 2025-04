Enquete UOL: virada de última hora abala votação e diferença cai para 1%

O 14º paredão do Big Brother Brasil 25 segue com uma disputa apertada entre dois participantes. João Gabriel e Diego Hypolito estão empatados tecnicamente na briga pela permanência. Vitória Strada completa o paredão, mas não corre risco, segundo a enquete UOL.

O que diz a enquete UOL

Na parcial das 18h50 (horário de Brasília), Diego Hypolito aparecia como o mais votado para sair, com 49,43%. A disputa com João Gabriel é intensa desde a formação da berlinda. Na última parcial, o brother do grupo Pipoca era favorito para eliminação.