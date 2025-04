Dantinhas: Renata assumiu papel de vítima, mas não sofreu no BBB 25

Renata se faz de fez de vítima no BBB 25, mas não sofreu tanto assim no reality, opinou Dantinhas em bate-papo com Dieguinho no Central Splash.

Para Dieguinho, tanto Renata quanto Vitória Strada são as favoritas para saírem vencedoras do BBB 25. No entanto, ambas têm estratégias diferentes dentro da casa. Enquanto a atriz usa de seu humor para conquistar o carinho do público, Renata tem se colocado em um papel de vítima após a saída de suas duas aliadas, Eva e Vilma.

Para ele, Renata usou da estratégia de formar casal na reta final do programa para se garantir no pódio. Dantinhas acrescenta que, apesar da sister ter se colocado neste papel de vítima, ela não sofreu no reality. Ele aponta que a bailarina enfrentou apenas um Paredão e nenhum Castigo do Monstro.