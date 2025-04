Clássico de Tim Burton será tema de exposição imersiva em São Paulo

O Jardim Botânico de São Paulo receberá uma exposição imersiva baseada na cultuada animação "O Estranho Mundo de Jack" (1993), de Tim Burton, 66.

O que aconteceu

O evento se chamará "O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton - Caminho das Luzes" e terá início em 15 de maio. Serão várias sessões diárias, realizadas entre 17h45 e 21h45, com ingressos a partir de R$ 21 (meia popular).

Trata-se de uma trilha especialmente decorada com projeções e esculturas 3D de personagens como Jack Skellington, Sally e Zero. A ideia é recriar cenas icônicas do longa, proporcionando ao público uma experiência sensorial que o permita se sentir como se estivesse dentro do universo do filme.