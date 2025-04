Ceará diz que humor do Pânico não cabe mais na TV: 'Os tempos mudaram'

O público pede, mas para Ceará, o Pânico dificilmente voltará para a televisão. "Hoje, não daria pra fazer. Se desse, estaria no ar até hoje. [...] O que eu mais escuto na rua é: 'Poxa, por que o Pânico não volta para a TV?'. Eu falo: 'Amigo, porque os tempos mudaram'. Não é a gente que decide, é o público", diz.

Ele afirma, porém, que não se arrepende do trabalho no programa. "Não tem arrependimento. É uma coisa para se aprender. Eu não me arrependo, porque não fiz com maldade".

Tem coisa das quais você ria nos anos 1980, das quais você não ri mais hoje. Você não ri porque aquilo não cabe mais como humor ou porque você já ouviu demais, se repetiu. [...] Na segunda, quarta, quinta, sexta vez [que você ouve], não tem mais graça, não é novidade. E é isso.

Ceará

Para Ceará, faz parte do trabalho do comediante se adaptar ao humor do público. "Isso vai do discernimento, da humildade e da sabedoria de cada profissional, como humorista. Não adianta querer bater de frente e falar assim: 'Não, essa piada eu vou contar assim mesmo'".

Ele ainda tem o desejo de produzir um documentário sobre o programa. "É muito legal olhar para trás sem ressentimento, sem angústia. O que passou, passou. Foi aprendizado. [...] Foi um programa de sucesso. As pessoas, gostando ou não, têm que aceitar, têm que respeitar. Foi um sucesso graças ao público e graças a todo o elenco que se empenhou na produção."

Ceará também revela o desejo de voltar à televisão com um talk show. "Eu tenho muita vontade de voltar para a televisão, mas não para fazer aquilo que os donos querem ou que as pessoas querem, mas aquilo que eu acredito e aquilo que vai me dar prazer."