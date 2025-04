Rodrigo Bocardi marca Daniela Beyruti em vídeo sugerindo contratação no SBT

O jornalista Rodrigo Bocardi surpreendeu seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (8) ao publicar um vídeo inusitado em que, de forma descontraída, sugere estar em busca de uma nova oportunidade na televisão, e desta vez, mirando o SBT.

O que aconteceu

Bocardi divulgou um vídeo carinhoso enviado por uma admiradora, que fez um pedido direto à presidente do SBT, Daniela Beyruti. "Quero dividir com vocês esse vídeo que me emocionou. Foi gravado por um colega, o Jorge Moura, enquanto estava trabalhando nas ruas. A dona Liana fez um pedido pra ele filmar uma mensagem pra mim, e olha? O coração não aguenta", escreveu.

No vídeo, a senhora elogia o jornalista e pede para que ele seja contratado pela emissora de Silvio Santos. "Quero pedir pra diretora do SBT contratar o Rodrigo Bocardi. Gosto muito dele, ele é nota mil. Onde ele for, eu vou junto", disse com entusiasmo. Ao compartilhar o vídeo, Bocardi aproveitou o momento para marcar Daniela Beyruti.