João Gabriel é o 16º eliminado do BBB 25; brother recebeu 51,95% dos votos

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou. "É revanche? Hypolito versus Siqueira Castro, com novos combatentes. Que chegaram tipo: quem foi que mexeu com meu irmão? Dois dias depois de João Pedro eliminar Dani, João Gabriel enfrenta Diego."

Diego nunca esteve tão longe de estar sozinho. Vitória completa ele como se eles fossem feitos numa mesma forma e separados. Um topa tudo que o outro inventa. São bobos do mesmo jeito. Se de um lado temos gêmeos de DNA, do outro, gêmeos de alma.

Tadeu pontuou que Vitória ficou mais leve ao "encontrar" Diego. "Ressurgiu sua essência de moleca. Mas precisavam estar juntos também no Paredão?"

Na sequência, ele falou de João Gabriel. "Engraçado, inquieto, competitivo, bom de prova. O currículo impressiona mas o maior talento dos gêmeos é nas relações. Eles passaram longe do Paredão como nenhum outro jogador."

Ao eliminar o gêmeo, Tadeu reforçou. "No duelo de forças da casa, hoje teremos um desempate. O placar tá 2 a 2. Que time vai fazer o terceiro ponto? Ou será que esses pontos não são do grupo? Hoje o BBB 25 assiste a última cavalgada do peão. Esse foi o último acorde do berimbau."