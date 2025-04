Atriz de 'História de Amor' foi casada com Dedé Santana e viveu 2 tragédias

Dedé Santana Imagem: Divulgação

Maurício, primogênito de Ana Rosa e Dedé, faleceu com apenas dois anos. Diagnosticado com leucemia, o menino morreu em decorrência da doença, em 1961. No mesmo ano, os artistas se separaram, mas reataram logo depois, quando nasceu a segunda filha do casal, Maria Leone.

Com Dedé, a atriz excursionou com o circo de revista Real. Juntos, os dois também fundaram a TV Alvorada, em Brasília, e até hoje mantêm uma boa relação

Ana Rosa convidou a filha de Dedé Santana para atuar em sua peça. Em 2023, a veterana foi diretora e atriz na quarta montagem da peça "Violetas na Janela", baseada no livro homônimo psicografado por Vera Lúcia Marinzeck e adaptada em 1997 por ela e seu marido, Guilherme Corrêa, falecido em 2006. Nesta versão, ela trabalhou com Yasmim Santanna, filha do ex-marido.

Como amigos, eu e o Dedé nos damos muito melhor do que quando fomos casados. E a Maria [Leone] sempre manteve contato com a família do pai. Ela me contou que a Yasmin estava fazendo escola dramática, então a convidei para jantar. Ela já tinha experiências em outras peças e também no circo, com o Dedé. Nós lemos o texto, ensaiamos dois meses, e ela fez o papel lindamente, e tem crescido bastante.

Ana Rosa, ao jornal O Globo, em 2024