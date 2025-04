Após ficar em perigo, Roxelle deixa 2 personagens inesperados em pânico

No capítulo de quarta-feira (9), da novela "Volta por Cima" (Globo), Jão e Madalena acreditam que a encomenda tenha vindo de Cacá.

Roxelle avisa a Neuza que não irá encontrar com ela na lanchonete. Joyce sugere que Madalena fale com Osmar sobre Cacá.

Gigi e Neuza se preocupam com Roxelle. Osmar exige que Cacá fique longe de Madalena. Gigi conta para Rodolfo o que Gerson fez com Roxelle. Miranda pede para Rafa conversar com Nando.