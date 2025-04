Whindersson Nunes volta aos palcos após internação psiquiátrica

O humorista Whindersson Nunes fez sua primeira aparição pública após um período de afastamento para cuidar da saúde mental. O retorno aconteceu no último domingo (6), em São Paulo.

O que houve

Whindersson voltou aos palcos em uma nova turnê. O stand-up "Isso Definitivamente Não é um Culto" passará por outras regiões do país.

O espetáculo é uma versão atualizada do show apresentado por Whindersson em 2023. A peça traz reflexões bem-humoradas sobre a vida, fama, espiritualidade e os desafios pessoais enfrentados pelo artista. A apresentação contou com grande público e marcou um momento especial para os fãs, que celebraram o retorno do comediante aos palcos.