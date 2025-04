Espectador pede demissão de Daniela Beyruti e SBT surpreende ao responder

Um telespectador do SBT viralizou ao publicar, no site Reclame Aqui, uma queixa pedindo a demissão de Daniela Beyruti, 48, da presidência do SBT.

O que aconteceu

Um telespectador do SBT viralizou ao publicar, no site Reclame Aqui, uma queixa pedindo a demissão de Daniela Beyruti, 48, da presidência do SBT.

O que aconteceu