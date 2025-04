SBT vai exibir episódios inéditos e raros de 'Chaves'; saiba quando

A partir desta segunda-feira (07), o SBT volta a presentear os fãs de Chaves com a exibição de episódios considerados raros da clássica série mexicana. A emissora de Silvio Santos pretende mostrar aos brasileiros capítulos pouco conhecidos, incluindo versões alternativas e episódios exibidos poucas vezes.

O que vai acontecer

A programação vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 20h45.

A retomada da série faz parte de uma estratégia do SBT para ampliar a audiência no horário nobre. A emissora está apostando na nostalgia e no carinho do público por personagens icônicos como Chaves, Seu Madruga, Dona Florinda, Quico e tantos outros criados por Roberto Gómez Bolaños, para crescer ainda mais a audiência.