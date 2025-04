Sabrina Sato volta ao BBB para divulgar seu novo reality show na Globo

Revelada no BBB 3, Sabrina Sato, 44, volta hoje ao programa para uma visita especial ao elenco do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A apresentadora aparece por lá para divulgar o reality show Minha Mãe com Seu Pai, que será comandado por ela na Globo. Atores como Silvio Guindane, 41, e Cauã Reymond, 44, já realizaram ações similares nesta temporada, visitando a casa para divulgar respectivamente a nova temporada de "A Divisão" (Globoplay) e o remake de "Vale Tudo" (Globo).

Minha Mãe com Seu Pai mostra pais e mães solteiros, inscritos por seus filhos, desafiados a dar uma nova chance ao amor. Confinados em uma mansão, localizada na região oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro, os participantes viverão dinâmicas e encontros românticos, orientados por especialistas dedicados a ajudá-los a formar verdadeiras conexões. No entanto, eles não imaginam que esses especialistas são, na verdade, seus próprios filhos, que têm a tarefa de vigiar e influenciar as escolhas amorosas, criando momentos de intromissão estratégica.