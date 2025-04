Lívia Andrade exibe marquinha de biquíni ao surgir enrolada em lençol

Lívia Andrade, 41, exibiu sua marquinha de biquíni ao aparecer enrolada em lençol.

O que aconteceu

A famosa gravou um vídeo enrolada em um lençol na sua casa na Flórida, nos Estados Unidos. Ao aparecer seminua, a apresentadora deixou a marquinha do biquíni à mostra.

Lívia revelou o motivo pelo qual viaja tanto. "Eu amo acordar cedo, levantar, tomar um café, deitar na cama de novo... Olha essa vista: de um lado, você vê o lago, as águias... do outro, as vaquinhas. Aí vocês me perguntam: 'Livia, para que você voa tanto, fica para lá e para cá? É para isso! Para ter paz", disse em sua conta no Instagram.