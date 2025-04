Gracyanne sobre amizade com Dany Hypolito no BBB: 'Fui muito verdadeira'

A fisiculturista, então, mencionou algumas de suas falas que foram exibidas para Daniele e que a deixaram chateada. "Estou observando que ela está vendo alguns cortes e vai ter algumas percepções que eu não gostaria, porque a nossa amizade foi crescendo lá dentro. E eu sempre deixei muito claro que não votaria no Diego nem nela, principalmente depois que eu conheci mais a Dany, que eu fui criando uma amizade - que é uma amizade que eu quero ter aqui fora - e espero que ela possa ver vários cortes em que eu estou falando dela, defendendo, mostrando que a nossa amizade cresceu lá dentro".

Ela pediu que as atitudes no jogo sejam separadas de ações da "vida real". "Que as coisas de jogo fiquem bem claras que foram sobre jogo. Até mesmo sobre o Diego, eu jamais falaria dele aqui fora. Eu acho que as minhas percepções sobre o Diego são dentro do jogo, sobre atitudes ali - porque é difícil saber que a pessoa está jogando. Mas, gente, acabou o jogo. O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro".

Gracyanne reforçou que não escondeu seus erros, negou que tenha sido falsa com a ginasta e a exaltou. "Eu fui muito verdadeira com a Dany sobre as coisas que aconteceram, até quando a Renata veio do Fifi. Assumir erros é muito importante, e o que eu falei lá dentro, que era sobre não votar na Dany, eu cumpri. Não gostaria que ela se sentisse excluída lá dentro como aconteceu nas primeiras semanas, e eu me aproximei dela justamente por isso e me encantei muito com a pessoa incrível que ela é, até com coisas fora do jogo, que são atitudes dela com o irmão, que eu aprendi muito, de verdade. Falei para ela [sobre isso] lá dentro e isso eu vou trazer para a minha vida".

