Gerson se mostra vilão terrível e transforma Roxelle em prisioneira

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Roxelle (Isadora Cruz) se torna prisioneira de Gerson (Enrique Diaz).

O que aconteceu

Tudo começa quando a loira percebe que está sendo vigiada por um capanga do noivo durante o evento que faz com Yuki (Jacqueline Sato), Silvia (Lellê), Gigi (Rodrigo Fagundes) e Bernardo (Bruno Fagundes). "Eu não gostei nem um pouquinho de você ter mandado o Zezito ficar lá me vigiando! (...) Não vou abrir mão da minha liberdade", diz ela para o vilão.